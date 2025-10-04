Boss Burger (BOSSBURGER) Tokenomics
Boss Burger (BOSSBURGER) Information
Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain.
Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited.
We are building one order at a time.
Boss Burger (BOSSBURGER) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Boss Burger (BOSSBURGER) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet BOSSBURGER-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många BOSSBURGER-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Prisförutsägelse för BOSSBURGER
Vill du veta vart BOSSBURGER kan vara på väg? På BOSSBURGER sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
