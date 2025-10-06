Boss Burger (BOSSBURGER) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0.00008471 $ 0.00008471 $ 0.00008471 lägsta under 24-timmar $ 0.00009063 $ 0.00009063 $ 0.00009063 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 0.00008471$ 0.00008471 $ 0.00008471 högsta under 24-timmar $ 0.00009063$ 0.00009063 $ 0.00009063 All Time High $ 0.00154863$ 0.00154863 $ 0.00154863 Lägsta pris $ 0.00002681$ 0.00002681 $ 0.00002681 Prisförändring (1H) +0.33% Prisändring (1D) +1.56% Prisändring (7D) +14.25% Prisändring (7D) +14.25%

Boss Burger (BOSSBURGER) priset i realtid är $0.00008603. Under de senaste 24 timmarna har BOSSBURGER handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00008471 och en högsta nivå på $ 0.00009063, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. BOSSBURGERs högsta pris genom tiderna är $ 0.00154863, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00002681.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har BOSSBURGER förändrats med +0.33% under den senaste timmen, +1.56% under 24 timmar och +14.25% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Boss Burger (BOSSBURGER) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 85.98K$ 85.98K $ 85.98K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 85.98K$ 85.98K $ 85.98K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Boss Burger är $ 85.98K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BOSSBURGER är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 85.98K.