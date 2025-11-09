Boros Pris idag

Livepriset för Boros (BOROS) idag är $ 0.00006256, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOROS till USD är$ 0.00006256 per BOROS.

Boros rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 54,435, med ett cirkulerande utbud på 870.06M BOROS. Under de senaste 24 timmarna handlades BOROS mellan $ 0.00006256 (lägsta) och $ 0.00006256 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00047711, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00005591.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BOROS med -- under den senaste timmen och -52.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Boros (BOROS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 54.44K$ 54.44K $ 54.44K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 54.44K$ 54.44K $ 54.44K Cirkulationsutbud 870.06M 870.06M 870.06M Totalt utbud 870,060,049.4669478 870,060,049.4669478 870,060,049.4669478

