Boppy The Bat (BOPPY) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Boppy The Bat(BOPPY), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 19:50:25 (UTC+8)
Boppy The Bat (BOPPY) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Boppy The Bat(BOPPY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 391.67K
Totalt utbud:
$ 420.69T
Cirkulerande utbud
$ 420.69T
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 391.67K
Högsta någonsin:
$ 0
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
Boppy The Bat (BOPPY) Information

Boppy is a character created by Matt Furie, the artist best known for creating boppy the night rider, a meme that gained widespread popularity and cultural significance. Boppy, a bat, features prominently in Furie's book "The Night Riders."

In this illustrated children's story, Boppy joins Hoppy the frog and Draggy the dragon on a series of enchanting adventures. This trio embarks on nocturnal quests, navigating whimsical and sometimes perilous landscapes to protect children's dreams.

Their journeys are infused with themes of friendship, courage, and the importance of teamwork, making "The Night Riders" a heartwarming tale that resonates with both children and adults. Furie's vibrant and imaginative artwork brings these characters and their adventures to life, showcasing his unique storytelling style.

Officiell webbplats:
https://boppycto.com/

Boppy The Bat (BOPPY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Boppy The Bat (BOPPY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BOPPY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BOPPY-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BOPPY:s tokenomics, utforska BOPPY-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för BOPPY

Vill du veta vart BOPPY kan vara på väg? På BOPPY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

