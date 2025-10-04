Utforska boots(BOOTS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BOOTS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska boots(BOOTS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BOOTS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

boots (BOOTS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för boots(BOOTS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 32.20K $ 32.20K $ 32.20K Totalt utbud: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerande utbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 32.20K $ 32.20K $ 32.20K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 boots (BOOTS) Information $BOOTS is more than a memecoin — it's a symbol of strength, grit, and the journey through life and crypto. Born from the lore of a small kitty lacing up a rugged pair of boots, it represents resilience in the face of struggle and the courage to keep moving forward. In a space full of noise and hype, $BOOTS stands for purpose: no shortcuts, no gimmicks — just pure hustle. Lace up, walk tall, and let every step tell your story. Officiell webbplats: https://www.boots.meme/ boots (BOOTS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i boots (BOOTS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BOOTS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BOOTS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn