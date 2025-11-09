BOOPI Pris idag

Livepriset för BOOPI (BOOPI) idag är --, med en förändring på 1.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOOPI till USD är-- per BOOPI.

BOOPI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 31,288, med ett cirkulerande utbud på 948.02M BOOPI. Under de senaste 24 timmarna handlades BOOPI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0011365, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BOOPI med +2.78% under den senaste timmen och +3.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BOOPI (BOOPI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 31.29K$ 31.29K $ 31.29K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 31.52K$ 31.52K $ 31.52K Cirkulationsutbud 948.02M 948.02M 948.02M Totalt utbud 954,932,300.6823845 954,932,300.6823845 954,932,300.6823845

