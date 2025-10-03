Utforska BOOKUSD(BUD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BUD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BOOKUSD(BUD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BUD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

BOOKUSD (BUD) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BOOKUSD(BUD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 65.43K $ 65.43K $ 65.43K Totalt utbud: $ 64.15K $ 64.15K $ 64.15K Cirkulerande utbud $ 64.15K $ 64.15K $ 64.15K FDV (värdering efter full utspädning): $ 65.43K $ 65.43K $ 65.43K Högsta någonsin: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 Lägsta någonsin: $ 0.859142 $ 0.859142 $ 0.859142 Aktuellt pris: $ 1.02 $ 1.02 $ 1.02 BOOKUSD (BUD) Information BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets. The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health. Officiell webbplats: https://www.bookusd.com BOOKUSD (BUD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BOOKUSD (BUD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BUD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BUD-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn