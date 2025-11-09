Bookie AI Pris idag

Livepriset för Bookie AI (BOOKIE) idag är --, med en förändring på 11.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOOKIE till USD är-- per BOOKIE.

Bookie AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 186,940, med ett cirkulerande utbud på 726.83M BOOKIE. Under de senaste 24 timmarna handlades BOOKIE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00697224, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BOOKIE med -0.75% under den senaste timmen och -44.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Bookie AI (BOOKIE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 186.94K$ 186.94K $ 186.94K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 257.20K$ 257.20K $ 257.20K Cirkulationsutbud 726.83M 726.83M 726.83M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Bookie AI är $ 186.94K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BOOKIE är 726.83M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 257.20K.