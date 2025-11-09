BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Boochie by Matt Furie idag är 0 USD.BOOCHIE börsvärdet är 168,526 USD. Följ prisuppdateringar för BOOCHIE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Boochie by Matt Furie idag är 0 USD.BOOCHIE börsvärdet är 168,526 USD. Följ prisuppdateringar för BOOCHIE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om BOOCHIE

BOOCHIE prisinformation

Vad är BOOCHIE

BOOCHIE officiell webbplats

BOOCHIE tokenomics

BOOCHIE Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Boochie by Matt Furie Logotyp

Boochie by Matt Furie Pris (BOOCHIE)

Onoterad

1 BOOCHIE-till-USD pris i realtid:

--
----
-0.80%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:14:59 (UTC+8)

Boochie by Matt Furie Pris idag

Livepriset för Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) idag är --, med en förändring på 0.85% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOOCHIE till USD är-- per BOOCHIE.

Boochie by Matt Furie rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 168,526, med ett cirkulerande utbud på 420.69T BOOCHIE. Under de senaste 24 timmarna handlades BOOCHIE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BOOCHIE med +1.17% under den senaste timmen och -2.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Marknadsinformation

$ 168.53K
$ 168.53K$ 168.53K

--
----

$ 168.53K
$ 168.53K$ 168.53K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Boochie by Matt Furie är $ 168.53K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BOOCHIE är 420.69T, med ett totalt utbud på 420690000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 168.53K.

Boochie by Matt Furie Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.17%

-0.85%

-2.57%

-2.57%

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Boochie by Matt Furie till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Boochie by Matt Furie till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Boochie by Matt Furie till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Boochie by Matt Furie till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-0.85%
30 dagar$ 0-29.45%
60 dagar$ 0-16.71%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Boochie by Matt Furie

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BOOCHIE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Boochie by Matt Furie potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Boochie by Matt Furie kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BOOCHIE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Boochie by Matt Furie Price Prediction.

Vad är Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!

Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.

In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.

Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!

This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Boochie by Matt Furie

Hur mycket kommer 1 Boochie by Matt Furie att vara värd år 2030?
Om Boochie by Matt Furie skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Boochie by Matt Furie-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:14:59 (UTC+8)

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Boochie by Matt Furie

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2975
$0.2975$0.2975

+48.75%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1200
$0.1200$0.1200

+140.00%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0027267
$0.0027267$0.0027267

+289.52%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004640
$0.00004640$0.00004640

+135.53%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000016709
$0.0000016709$0.0000016709

+128.17%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04734
$0.04734$0.04734

+102.22%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001904
$0.000000001904$0.000000001904

+71.37%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.