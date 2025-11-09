Boochie by Matt Furie Pris (BOOCHIE)
Livepriset för Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) idag är --, med en förändring på 0.85% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOOCHIE till USD är-- per BOOCHIE.
Boochie by Matt Furie rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 168,526, med ett cirkulerande utbud på 420.69T BOOCHIE. Under de senaste 24 timmarna handlades BOOCHIE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BOOCHIE med +1.17% under den senaste timmen och -2.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Boochie by Matt Furie är $ 168.53K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BOOCHIE är 420.69T, med ett totalt utbud på 420690000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 168.53K.
+1.17%
-0.85%
-2.57%
-2.57%
Under dagen var prisförändringen på Boochie by Matt Furie till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Boochie by Matt Furie till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Boochie by Matt Furie till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Boochie by Matt Furie till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-0.85%
|30 dagar
|$ 0
|-29.45%
|60 dagar
|$ 0
|-16.71%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Boochie by Matt Furie potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!
Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.
In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.
Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!
This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
|11-08 07:05:00
|Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
