Utforska Bonsai Coin(BONSAICOIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BONSAICOIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Bonsai Coin(BONSAICOIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BONSAICOIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om BONSAICOIN BONSAICOIN prisinformation BONSAICOIN whitepaper BONSAICOIN officiell webbplats BONSAICOIN tokenomics BONSAICOIN Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Bonsai Coin (BONSAICOIN) / Tokenomik / Bonsai Coin (BONSAICOIN) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Bonsai Coin(BONSAICOIN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD bonsai-coin tokenomics Information om bonsai-coin Bonsai Coin (BONSAICOIN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Bonsai Coin(BONSAICOIN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 727.25K $ 727.25K $ 727.25K Totalt utbud: $ 803.10T $ 803.10T $ 803.10T Cirkulerande utbud $ 17.02T $ 17.02T $ 17.02T FDV (värdering efter full utspädning): $ 34.31M $ 34.31M $ 34.31M Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Bonsai Coin(BONSAICOIN) Köp BONSAICOIN nu! Bonsai Coin (BONSAICOIN) Information $BONSAICOIN is a community token that adds real bonsai to the ecosystem under the theme “We make Bonsai.” Overview ・Token Name: BONSAI COIN ・Symbol: $BONSAICOIN ・Supported Chain: Astar zkEVM ・Issuance: 803,100,000,000,000 ・Issuer: Hyper Dimension Limited (BVI) ・Contract Address: 0x90E3F8e749dBD40286AB29AecD1E8487Db4a8785 Allocation ・Fundraising: 1% ・Community: 75% *1% is at TGE, 74% in subsequent rounds ・Liquidity: 6% ・Team: 17% *Cliff 12 months, Besting 36 months ・Advisor: 1% *0.1% at TGE, 1 month cliff, 23 months besting Tokenomics ・Buyback from Bonsai Profits ・BONSAI 100 Ketsu ・Get $BONSAICOIN Buyback from Bonsai Profits $BONSAICOIN is a community token that adds a “real bonsai market” to the ecosystem. $BONSAICOIN aim to increase the value of itself by buying and burning $BONSAICOIN from the market with a portion of the profits from the sales of the partner bonsai gardens and bonsai stores. Frequency: Once a year *next in 2025 Partner: BONSAI NFT CLUB *to be added BONSAI 100 Ketsu A ranking system that is activated when $BONSAICOIN has a “market capitalization of $100M or more”. Definition of BONSAI 100 outstanding Condition 1: Market capitalization of $100M or more for $BONSAICOIN Condition 2: Total*1,000USD (500USD on each side) or more liquidity provided to the designated DEX Condition 3: Top 100 liquidity providers (in USD) within the designated DEX BONSAICOIN/USDC pair *Designated DEX: Very Long Swap (*to be added) The 100 Best Holders will receive a seasonal bonsai tree each season as proof of their 100th rank, and will also be eligible for a variety of other benefits. Ranks 1st~10th: Hashira — Pillar 11~30th: Sanjushi — The 30 best 31st~100th: Hyacketsu — Hundred Excellence *Prizes are subject to change according to rank. Get $BONSAICOIN At least once each year*, new $BONSAICOIN will be issued from within the Community Allocation. The amount of new issuance will increase or decrease depending on each wallet’s activity over the past year and other factors. *One issue will always take place on New Year’s Day each year. Stay tuned for more details! Roadmap Roadmap for $BONSAICOIN based on the aforementioned tokenomics. 2024 Q3: TGE, BONSAI 100 Ketsustarted Q4: Send 100 Ketsu Bonsai, Get $BONSAICOIN snapshot 2025 Q1: Get $BONSAICOIN Q2: Art x Bonsai sales Q3: Buyback & Burn Q4: Get $BONSAICOIN snapshot Repeat from * onwards $BONSAICOIN is a community token that adds real bonsai to the ecosystem under the theme “We make Bonsai.” Overview ・Token Name: BONSAI COIN ・Symbol: $BONSAICOIN ・Supported Chain: Astar zkEVM ・Issuance: 803,100,000,000,000 ・Issuer: Hyper Dimension Limited (BVI) ・Contract Address: 0x90E3F8e749dBD40286AB29AecD1E8487Db4a8785 Allocation ・Fundraising: 1% ・Community: 75% *1% is at TGE, 74% in subsequent rounds ・Liquidity: 6% ・Team: 17% *Cliff 12 months, Besting 36 months ・Advisor: 1% *0.1% at TGE, 1 month cliff, 23 months besting Tokenomics ・Buyback from Bonsai Profits ・BONSAI 100 Ketsu ・Get $BONSAICOIN Buyback from Bonsai Profits $BONSAICOIN is a community token that adds a “real bonsai market” to the ecosystem. $BONSAICOIN aim to increase the value of itself by buying and burning $BONSAICOIN from the market with a portion of the profits from the sales of the partner bonsai gardens and bonsai stores. Frequency: Once a year *next in 2025 Partner: BONSAI NFT CLUB *to be added BONSAI 100 Ketsu A ranking system that is activated when $BONSAICOIN has a “market capitalization of $100M or more”. Definition of BONSAI 100 outstanding Condition 1: Market capitalization of $100M or more for $BONSAICOIN Condition 2: Total*1,000USD (500USD on each side) or more liquidity provided to the designated DEX Condition 3: Top 100 liquidity providers (in USD) within the designated DEX BONSAICOIN/USDC pair *Designated DEX: Very Long Swap (*to be added) The 100 Best Holders will receive a seasonal bonsai tree each season as proof of their 100th rank, and will also be eligible for a variety of other benefits. Ranks 1st 10th: Hashira — Pillar 11 30th: Sanjushi — The 30 best 31st~100th: Hyacketsu — Hundred Excellence *Prizes are subject to change according to rank. Get $BONSAICOIN At least once each year*, new $BONSAICOIN will be issued from within the Community Allocation. The amount of new issuance will increase or decrease depending on each wallet’s activity over the past year and other factors. *One issue will always take place on New Year’s Day each year. Stay tuned for more details! Roadmap Roadmap for $BONSAICOIN based on the aforementioned tokenomics. 2024 Q3: TGE, BONSAI 100 Ketsustarted Q4: Send 100 Ketsu Bonsai, Get $BONSAICOIN snapshot 2025 Q1: Get $BONSAICOIN Q2: Art x Bonsai sales Q3: Buyback & Burn Q4: Get $BONSAICOIN snapshot Repeat from * onwards Officiell webbplats: https://coin.bonsainft.club/ Whitepaper: https://medium.com/@bonsai-nft-club/bonsaicoin-perfect-guide-74a80082fbc8 Bonsai Coin (BONSAICOIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Bonsai Coin (BONSAICOIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BONSAICOIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BONSAICOIN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BONSAICOIN:s tokenomics, utforska BONSAICOIN-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BONSAICOIN Vill du veta vart BONSAICOIN kan vara på väg? På BONSAICOIN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BONSAICOIN-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn