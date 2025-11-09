Bonkyo Pris idag

Livepriset för Bonkyo (BONKYO) idag är --, med en förändring på 16.37% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BONKYO till USD är-- per BONKYO.

Bonkyo rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 87,459, med ett cirkulerande utbud på 994.52M BONKYO. Under de senaste 24 timmarna handlades BONKYO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00514956, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BONKYO med -7.83% under den senaste timmen och -6.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Bonkyo (BONKYO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 87.46K$ 87.46K $ 87.46K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 87.46K$ 87.46K $ 87.46K Cirkulationsutbud 994.52M 994.52M 994.52M Totalt utbud 994,516,751.826232 994,516,751.826232 994,516,751.826232

Det aktuella börsvärdet för Bonkyo är $ 87.46K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BONKYO är 994.52M, med ett totalt utbud på 994516751.826232. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 87.46K.