Bonkers Meme Token Pris idag

Livepriset för Bonkers Meme Token (BNKRS) idag är --, med en förändring på 8.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BNKRS till USD är-- per BNKRS.

Bonkers Meme Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 61,931, med ett cirkulerande utbud på 566.32M BNKRS. Under de senaste 24 timmarna handlades BNKRS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00153231, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BNKRS med +0.01% under den senaste timmen och -36.14% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Bonkers Meme Token (BNKRS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 61.93K$ 61.93K $ 61.93K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 61.93K$ 61.93K $ 61.93K Cirkulationsutbud 566.32M 566.32M 566.32M Totalt utbud 566,321,863.056416 566,321,863.056416 566,321,863.056416

Det aktuella börsvärdet för Bonkers Meme Token är $ 61.93K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BNKRS är 566.32M, med ett totalt utbud på 566321863.056416. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 61.93K.