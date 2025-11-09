Bonk Level Saviour Pris idag

Livepriset för Bonk Level Saviour (SAVIOUR) idag är $ 0.01344142, med en förändring på 2.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SAVIOUR till USD är$ 0.01344142 per SAVIOUR.

Bonk Level Saviour rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 228,467, med ett cirkulerande utbud på 17.00M SAVIOUR. Under de senaste 24 timmarna handlades SAVIOUR mellan $ 0.0134431 (lägsta) och $ 0.01405337 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04502769, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01280883.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SAVIOUR med -0.98% under den senaste timmen och -18.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 228.47K$ 228.47K $ 228.47K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 228.47K$ 228.47K $ 228.47K Cirkulationsutbud 17.00M 17.00M 17.00M Totalt utbud 16,997,264.604571 16,997,264.604571 16,997,264.604571

