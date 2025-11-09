Bonk Index Pris idag

Livepriset för Bonk Index (BNKK) idag är --, med en förändring på 1.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BNKK till USD är-- per BNKK.

Bonk Index rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,720.08, med ett cirkulerande utbud på 999.84M BNKK. Under de senaste 24 timmarna handlades BNKK mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00264481, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BNKK med -0.61% under den senaste timmen och +7.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Bonk Index (BNKK) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Cirkulationsutbud 999.84M 999.84M 999.84M Totalt utbud 999,836,397.0552 999,836,397.0552 999,836,397.0552

Det aktuella börsvärdet för Bonk Index är $ 9.72K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BNKK är 999.84M, med ett totalt utbud på 999836397.0552. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.72K.