Boji Pris idag

Livepriset för Boji (BOJI) idag är $ 0.00000563, med en förändring på 2.20% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOJI till USD är$ 0.00000563 per BOJI.

Boji rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,622.83, med ett cirkulerande utbud på 999.06M BOJI. Under de senaste 24 timmarna handlades BOJI mellan $ 0.0000056 (lägsta) och $ 0.00000578 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00022624, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0000056.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BOJI med -- under den senaste timmen och -40.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Boji (BOJI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.62K$ 5.62K $ 5.62K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.62K$ 5.62K $ 5.62K Cirkulationsutbud 999.06M 999.06M 999.06M Totalt utbud 999,062,954.07607 999,062,954.07607 999,062,954.07607

Det aktuella börsvärdet för Boji är $ 5.62K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BOJI är 999.06M, med ett totalt utbud på 999062954.07607. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.62K.