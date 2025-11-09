Bodhi The Inu Pris idag

Livepriset för Bodhi The Inu (BODHI) idag är $ 0.00004968, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BODHI till USD är$ 0.00004968 per BODHI.

Bodhi The Inu rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,967.8, med ett cirkulerande utbud på 100.00M BODHI. Under de senaste 24 timmarna handlades BODHI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.176105, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00004918.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BODHI med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Bodhi The Inu (BODHI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.97K Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.97K Cirkulationsutbud 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0

