BOBBY Rizz Pris idag

Livepriset för BOBBY Rizz (BOBBY) idag är --, med en förändring på 2.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOBBY till USD är-- per BOBBY.

BOBBY Rizz rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 11,114.23, med ett cirkulerande utbud på 999.91M BOBBY. Under de senaste 24 timmarna handlades BOBBY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BOBBY med -0.74% under den senaste timmen och -18.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BOBBY Rizz (BOBBY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K Cirkulationsutbud 999.91M 999.91M 999.91M Totalt utbud 999,911,396.467975 999,911,396.467975 999,911,396.467975

