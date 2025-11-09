BNPL Pay Pris idag

Livepriset för BNPL Pay (BNPL) idag är $ 0.01999604, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BNPL till USD är$ 0.01999604 per BNPL.

BNPL Pay rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 89,819, med ett cirkulerande utbud på 4.49M BNPL. Under de senaste 24 timmarna handlades BNPL mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02142149, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01869246.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BNPL med -- under den senaste timmen och +0.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BNPL Pay (BNPL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 89.82K$ 89.82K $ 89.82K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 20.00M$ 20.00M $ 20.00M Cirkulationsutbud 4.49M 4.49M 4.49M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för BNPL Pay är $ 89.82K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BNPL är 4.49M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.00M.