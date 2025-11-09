BNB Frog Inu Pris idag

Livepriset för BNB Frog Inu (BNBFROG) idag är $ 0.0, med en förändring på 3.66% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BNBFROG till USD är$ 0.0 per BNBFROG.

BNB Frog Inu rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 872,504, med ett cirkulerande utbud på 8,519,880,230,176.20T BNBFROG. Under de senaste 24 timmarna handlades BNBFROG mellan $ 0.0 (lägsta) och $ 0.0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BNBFROG med +1.25% under den senaste timmen och -33.48% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BNB Frog Inu (BNBFROG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 872.50K$ 872.50K $ 872.50K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 948.29K$ 948.29K $ 948.29K Cirkulationsutbud 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T Totalt utbud 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

