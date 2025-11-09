Blunt Pris idag

Livepriset för Blunt (BLUNT) idag är --, med en förändring på 5.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLUNT till USD är-- per BLUNT.

Blunt rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,425.3, med ett cirkulerande utbud på 993.65M BLUNT. Under de senaste 24 timmarna handlades BLUNT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00133089, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BLUNT med -1.21% under den senaste timmen och -18.84% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Blunt (BLUNT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.43K$ 7.43K $ 7.43K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.43K$ 7.43K $ 7.43K Cirkulationsutbud 993.65M 993.65M 993.65M Totalt utbud 993,651,460.211922 993,651,460.211922 993,651,460.211922

