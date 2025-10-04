Utforska Blueberry The Squirrel(BLUEBERRY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BLUEBERRY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Blueberry The Squirrel(BLUEBERRY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BLUEBERRY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

BLUEBERRY Prisförutsägelse Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Blueberry The Squirrel(BLUEBERRY), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Blueberry The Squirrel(BLUEBERRY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 12.83K Totalt utbud: $ 994.84M Cirkulerande utbud $ 994.84M FDV (värdering efter full utspädning): $ 12.83K Högsta någonsin: $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 BLUEBERRY: A Community-Owned Crypto Project for the Ages In a world where cryptocurrency projects are often driven by profit and speculation, it's refreshing to see a community-owned initiative like BLUEBERRY that prioritizes the well-being of its users above all else. This innovative project has been making waves in the crypto space with its unique approach to governance, transparency, and community engagement. A Decentralized and Community-Driven Approach BLUEBERRY is built on the principles of decentralization and community ownership. The project's governance model is designed to ensure that decision-making power is distributed among the community, rather than being concentrated in the hands of a few individuals or organizations. This approach not only promotes fairness and equity but also fosters a sense of ownership and responsibility among community members. Officiell webbplats: https://x.com/JacobCanfield/status/1913039326142660898 The project's governance model is designed to ensure that decision-making power is distributed among the community, rather than being concentrated in the hands of a few individuals or organizations. This approach not only promotes fairness and equity but also fosters a sense of ownership and responsibility among community members. Officiell webbplats: https://x.com/JacobCanfield/status/1913039326142660898 Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BLUEBERRY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BLUEBERRY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BLUEBERRY:s tokenomics, utforska BLUEBERRY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BLUEBERRY Vill du veta vart BLUEBERRY kan vara på väg? På BLUEBERRY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.