Blue Butt Cheese (BBC) Tokenomics
Blue Butt Cheese (BBC) Information
Blue Butt Cheese Revolution
Blue Butt Cheese is the ultimate memecoin for degens, inspired by Matt Furie’s wild Hedz collection. Packed with humour, community spirit, and cheeky chaos, BBC is here to shake up the crypto space with unfiltered fun and moonshot potential. Join the ride and embrace the absurdity!
Dive into the wild world of Blue Butt Cheese (BBC), the memecoin inspired by Matt Furie’s iconic Hedz. Get ready for laughs, gains, and pure degen energy.
BBC brings humour back to the blockchain, proving that success isn’t just about charts and graphs - it’s about connecting with people, embracing the absurd, and riding the wave together.
Blue Butt Cheese (BBC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Blue Butt Cheese (BBC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet BBC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många BBC-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
