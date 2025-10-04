Utforska BLOX(BLOX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BLOX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BLOX(BLOX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BLOX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

BLOX (BLOX) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BLOX(BLOX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 66.34K Totalt utbud: $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 80.74M FDV (värdering efter full utspädning): $ 82.16K Högsta någonsin: $ 0.153103 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00082161 BLOX (BLOX) Information Blox is an advanced desktop trading platform revolutionizing DeFi and meme coin trading. With superior transaction speeds outperforming competitors like bloxroute, block native, and standard alchemy nodes 81.87% of the time, Blox redefines cryptocurrency trading efficiency. Generative Wallets and Multi-Transaction Bundling: Enhances security and efficiency, enabling complex strategies. BloxAi: Blox AI excels in pinpointing market opportunities that hold the potential for significant returns. Users need only to fund it with ETH and enable Autobuy for BloxAi to actively scan the market and execute strategic buy transactions. The next iteration of BloxAi promises even more streamlined trading experiences, further enhancing its utility. Enhanced Transaction Capabilities: Includes Stealth Orders, Priority MEV Bribery, Smart Gas Bidding, Private Transactions, and Multi-Transaction Bundling for speed and efficiency. Its innovative features make it a key tool for navigating the DeFi and meme coin trading world. Officiell webbplats: https://www.blox.pro/ Whitepaper: https://docs.blox.pro/ BLOX (BLOX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BLOX (BLOX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BLOX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BLOX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 