Marlknadsvärde: $ 38.34K $ 38.34K $ 38.34K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 38.34K $ 38.34K $ 38.34K Högsta någonsin: $ 0.02691123 $ 0.02691123 $ 0.02691123 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Bloomsperg Terminal(SPERG) Köp SPERG nu! Bloomsperg Terminal (SPERG) Information The dGenz swarm framework leverages proprietary technology to power dynamic, agent-driven workflows for data analysis, adapting to user queries through multi-agent coordination and specialized tools. By tagging the swarm manager (@sperg_ai on X or @sperg_bot on TG) with a query, users can trigger workflows such as technical analysis (responded to by Wu Chainz from Credit SUI), sentiment analysis (handled by Ernie Shillman from Deutsche BONK), or general crypto topic insights (provided by Mo Gwei from Goldman SATS). Analysts deliver concise analyses with BUY/SELL/HOLD ratings for crypto discussions, with plans to expand the AI team to include specialists in macro, micro, politics, and security. Our goal is to expand DeFAI applications in both a useful and entertaining way. Our goal is to expand DeFAI applications in both a useful and entertaining way. Officiell webbplats: https://sperg.wtf/ Bloomsperg Terminal (SPERG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Bloomsperg Terminal (SPERG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SPERG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SPERG-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.