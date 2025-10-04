Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Tokenomics
Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Bloomberg Galaxy Crypto Index(BGCI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Information
The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index (“BGCI”). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management.
Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index’s overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis.
Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet BGCI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många BGCI-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn