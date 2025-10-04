Utforska Bloomberg Galaxy Crypto Index(BGCI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BGCI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Bloomberg Galaxy Crypto Index(BGCI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BGCI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om BGCI BGCI prisinformation BGCI officiell webbplats BGCI tokenomics BGCI Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) / Tokenomik / Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Bloomberg Galaxy Crypto Index(BGCI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD bloomberg-galaxy-crypto-index tokenomics Information om bloomberg-galaxy-crypto-index Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Bloomberg Galaxy Crypto Index(BGCI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 91.97K $ 91.97K $ 91.97K Totalt utbud: $ 23.99K $ 23.99K $ 23.99K Cirkulerande utbud $ 23.99K $ 23.99K $ 23.99K FDV (värdering efter full utspädning): $ 91.97K $ 91.97K $ 91.97K Högsta någonsin: $ 3.94 $ 3.94 $ 3.94 Lägsta någonsin: $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 Aktuellt pris: $ 3.81 $ 3.81 $ 3.81 Läs mer om priset på Bloomberg Galaxy Crypto Index(BGCI) Köp BGCI nu! Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Information The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index (“BGCI”). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management. Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index’s overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Officiell webbplats: https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x23418de10d422ad71c9d5713a2b8991a9c586443/overview Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BGCI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BGCI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BGCI:s tokenomics, utforska BGCI-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BGCI Vill du veta vart BGCI kan vara på väg? Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.