Marlknadsvärde: $ 10.26K
Totalt utbud: $ 848.89B
Cirkulerande utbud $ 848.89B
FDV (värdering efter full utspädning): $ 10.26K
Högsta någonsin: $ 0
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0 BLOOD ($BLOOD) Information BLOODcoin ($BLOOD) is a new meme coin built on the Solana blockchain, aiming to restore trust and integrity in the meme coin space. Addressing issues like rug pulls and abandoned projects, $BLOOD prioritizes transparency, community-driven development, and long-term value. Key features include zero allocation to founders or influencers, innovative staking and reward systems, and regular token burns to maintain scarcity. With a focus on organic growth and fair distribution, $BLOOD empowers its community through governance rights and exclusive access to real-world events. $BLOOD also incorporates unique philanthropic initiatives, rewarding blood donors with tokens purchased from the market, thereby promoting public health while creating consistent market demand. Built on principles of transparency, community-first initiatives, and continuous innovation, $BLOOD sets itself apart by fostering genuine community engagement and leveraging strategic partnerships without the pressure of traditional financial returns. Through its robust roadmap and commitment to organic growth, $BLOOD aims to redefine the meme coin landscape by creating a trusted and engaged community of holders. With a focus on organic growth and fair distribution, $BLOOD empowers its community through governance rights and exclusive access to real-world events. $BLOOD also incorporates unique philanthropic initiatives, rewarding blood donors with tokens purchased from the market, thereby promoting public health while creating consistent market demand. Officiell webbplats: https://www.bloodcoin.wtf Whitepaper: https://cdn.prod.website-files.com/6685d46d1c145b6e6e107439/66a680dfe4ae85e91bf1cc7c_Whitepaper.pdf BLOOD ($BLOOD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BLOOD ($BLOOD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet $BLOOD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många $BLOOD-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 