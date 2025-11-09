Blood Crystal Pris (BC)
Livepriset för Blood Crystal (BC) idag är $ 0.00328009, med en förändring på 12.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BC till USD är$ 0.00328009 per BC.
Blood Crystal rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,773,646, med ett cirkulerande utbud på 844.04M BC. Under de senaste 24 timmarna handlades BC mellan $ 0.00322895 (lägsta) och $ 0.00374866 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.092679, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00204083.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BC med +1.58% under den senaste timmen och +23.92% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Blood Crystal är $ 2.77M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BC är 844.04M, med ett totalt utbud på 844043746.0000001. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.77M.
+1.58%
-12.49%
+23.92%
+23.92%
Under dagen var prisförändringen på Blood Crystal till USD $ -0.000468576516247437.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Blood Crystal till USD $ -0.0004631470.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Blood Crystal till USD $ -0.0025427247.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Blood Crystal till USD $ -0.014000004618996204.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ -0.000468576516247437
|-12.49%
|30 dagar
|$ -0.0004631470
|-14.11%
|60 dagar
|$ -0.0025427247
|-77.51%
|90 dagar
|$ -0.014000004618996204
|-81.01%
År 2040 skulle priset på Blood Crystal potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.
In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.
There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.
Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing
