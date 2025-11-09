BörsDEX+
Livepriset för Blood Crystal idag är 0.00328009 USD.BC börsvärdet är 2,773,646 USD. Följ prisuppdateringar för BC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om BC

BC prisinformation

Vad är BC

BC whitepaper

BC officiell webbplats

BC tokenomics

BC Prisförutsägelse

Blood Crystal Logotyp

Blood Crystal Pris (BC)

Onoterad

1 BC-till-USD pris i realtid:

$0.00328614
-12.30%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart.
Blood Crystal (BC) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:35:30 (UTC+8)

Blood Crystal Pris idag

Livepriset för Blood Crystal (BC) idag är $ 0.00328009, med en förändring på 12.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BC till USD är$ 0.00328009 per BC.

Blood Crystal rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,773,646, med ett cirkulerande utbud på 844.04M BC. Under de senaste 24 timmarna handlades BC mellan $ 0.00322895 (lägsta) och $ 0.00374866 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.092679, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00204083.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BC med +1.58% under den senaste timmen och +23.92% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Blood Crystal (BC) Marknadsinformation

$ 2.77M
--
$ 2.77M
844.04M
844,043,746.0000001
Det aktuella börsvärdet för Blood Crystal är $ 2.77M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BC är 844.04M, med ett totalt utbud på 844043746.0000001. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.77M.

Blood Crystal Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00322895
lägsta under 24-timmar
$ 0.00374866
högsta under 24-timmar

$ 0.00322895
$ 0.00374866
$ 0.092679
$ 0.00204083
+1.58%

-12.49%

+23.92%

+23.92%

Blood Crystal (BC) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Blood Crystal till USD $ -0.000468576516247437.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Blood Crystal till USD $ -0.0004631470.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Blood Crystal till USD $ -0.0025427247.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Blood Crystal till USD $ -0.014000004618996204.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000468576516247437-12.49%
30 dagar$ -0.0004631470-14.11%
60 dagar$ -0.0025427247-77.51%
90 dagar$ -0.014000004618996204-81.01%

Prisförutsägelse för Blood Crystal

Blood Crystal (BC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Blood Crystal (BC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Blood Crystal potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Blood Crystal kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BC prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Blood Crystal Price Prediction.

Vad är Blood Crystal (BC)

"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.

In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.

There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.

Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för.

Blood Crystal (BC) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Blood Crystal

Hur mycket kommer 1 Blood Crystal att vara värd år 2030?
Om Blood Crystal skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Blood Crystal-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:35:30 (UTC+8)

Blood Crystal (BC) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

