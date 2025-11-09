Blood Crystal Pris idag

Livepriset för Blood Crystal (BC) idag är $ 0.00328009, med en förändring på 12.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BC till USD är$ 0.00328009 per BC.

Blood Crystal rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,773,646, med ett cirkulerande utbud på 844.04M BC. Under de senaste 24 timmarna handlades BC mellan $ 0.00322895 (lägsta) och $ 0.00374866 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.092679, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00204083.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BC med +1.58% under den senaste timmen och +23.92% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Blood Crystal (BC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Cirkulationsutbud 844.04M 844.04M 844.04M Totalt utbud 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001

