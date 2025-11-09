BörsDEX+
Livepriset för BlockyBoy by Matt Furie idag är 0 USD.BLOCKYBOY börsvärdet är 113,099 USD. Följ prisuppdateringar för BLOCKYBOY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om BLOCKYBOY

BLOCKYBOY prisinformation

Vad är BLOCKYBOY

BLOCKYBOY officiell webbplats

BLOCKYBOY tokenomics

BLOCKYBOY Prisförutsägelse

BlockyBoy by Matt Furie Logotyp

BlockyBoy by Matt Furie Pris (BLOCKYBOY)

Onoterad

1 BLOCKYBOY-till-USD pris i realtid:

$0.00026855
$0.00026855
-4.60%1D
USD
BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:14:09 (UTC+8)

BlockyBoy by Matt Furie Pris idag

Livepriset för BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) idag är --, med en förändring på 4.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLOCKYBOY till USD är-- per BLOCKYBOY.

BlockyBoy by Matt Furie rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 113,099, med ett cirkulerande utbud på 420.69M BLOCKYBOY. Under de senaste 24 timmarna handlades BLOCKYBOY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00342977, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BLOCKYBOY med +4.10% under den senaste timmen och -20.45% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Marknadsinformation

$ 113.10K
$ 113.10K

--
--

$ 113.10K
$ 113.10K

420.69M
420.69M

420,690,000.0
420,690,000.0

Det aktuella börsvärdet för BlockyBoy by Matt Furie är $ 113.10K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BLOCKYBOY är 420.69M, med ett totalt utbud på 420690000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 113.10K.

BlockyBoy by Matt Furie Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00342977
$ 0.00342977

$ 0
$ 0

+4.10%

-4.68%

-20.45%

-20.45%

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på BlockyBoy by Matt Furie till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på BlockyBoy by Matt Furie till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på BlockyBoy by Matt Furie till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på BlockyBoy by Matt Furie till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-4.68%
30 dagar$ 0-5.24%
60 dagar$ 0-49.03%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för BlockyBoy by Matt Furie

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BLOCKYBOY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på BlockyBoy by Matt Furie potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som BlockyBoy by Matt Furie kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BLOCKYBOY prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på BlockyBoy by Matt Furie Price Prediction.

Vad är BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.

While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.

He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.

And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.

Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.

Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om BlockyBoy by Matt Furie

Hur mycket kommer 1 BlockyBoy by Matt Furie att vara värd år 2030?
Om BlockyBoy by Matt Furie skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella BlockyBoy by Matt Furie-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:14:09 (UTC+8)

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.