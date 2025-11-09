Blocklens AI Pris idag

Livepriset för Blocklens AI (BLS) idag är --, med en förändring på 0.40% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLS till USD är-- per BLS.

Blocklens AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 41,132, med ett cirkulerande utbud på 1.00B BLS. Under de senaste 24 timmarna handlades BLS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BLS med -- under den senaste timmen och -24.76% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Blocklens AI (BLS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 41.13K$ 41.13K $ 41.13K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 41.13K$ 41.13K $ 41.13K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

