Utforska BlockCDN(BCDN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BCDN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BlockCDN(BCDN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BCDN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om BCDN BCDN prisinformation BCDN whitepaper BCDN officiell webbplats BCDN tokenomics BCDN Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / BlockCDN (BCDN) / Tokenomik / BlockCDN (BCDN) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om BlockCDN(BCDN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD blockcdn tokenomics Information om blockcdn BlockCDN (BCDN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BlockCDN(BCDN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 74.66K $ 74.66K $ 74.66K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 346.45M $ 346.45M $ 346.45M FDV (värdering efter full utspädning): $ 215.50K $ 215.50K $ 215.50K Högsta någonsin: $ 0.283911 $ 0.283911 $ 0.283911 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.0002155 $ 0.0002155 $ 0.0002155 Läs mer om priset på BlockCDN(BCDN) Köp BCDN nu! BlockCDN (BCDN) Information BLOCKCDN is an intelligent CDN node deployment software based on open source Squid and combined with SDK and P2P technology. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only allows unused broadband users to share idle network devices and upload traffic. The CDN system is distributed with smart etereum contracts that specify CDN mining, smart contract settlement and CDN trading market in one. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only wants unused broadband users to share idle network devices and upload higher profit traffic without additional enhancements, but to provide cheaper, multi-node, and faster CDN services For websites that need to be accelerated. BLOCKCDN is an intelligent CDN node deployment software based on open source Squid and combined with SDK and P2P technology. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only allows unused broadband users to share idle network devices and upload traffic. The CDN system is distributed with smart etereum contracts that specify CDN mining, smart contract settlement and CDN trading market in one. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only wants unused broadband users to share idle network devices and upload higher profit traffic without additional enhancements, but to provide cheaper, multi-node, and faster CDN services For websites that need to be accelerated. Officiell webbplats: http://www.blockcdn.org/ Whitepaper: http://www.blockcdn.org/pdf.jsp BlockCDN (BCDN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BlockCDN (BCDN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BCDN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BCDN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BCDN:s tokenomics, utforska BCDN-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BCDN Vill du veta vart BCDN kan vara på väg? På BCDN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BCDN-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn