Livepriset för BlockAI (BAI) idag är $ 0.114006, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BAI till USD är$ 0.114006 per BAI.

BlockAI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 76,379, med ett cirkulerande utbud på 669.96K BAI. Under de senaste 24 timmarna handlades BAI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.5, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.061623.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BAI med -- under den senaste timmen och +21.03% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BlockAI (BAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 76.38K$ 76.38K $ 76.38K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 684.04K$ 684.04K $ 684.04K Cirkulationsutbud 669.96K 669.96K 669.96K Totalt utbud 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0

