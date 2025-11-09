BörsDEX+
Livepriset för BlockAI idag är 0.114006 USD.BAI börsvärdet är 76,379 USD. Följ prisuppdateringar för BAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för BlockAI idag är 0.114006 USD.BAI börsvärdet är 76,379 USD. Följ prisuppdateringar för BAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om BAI

BAI prisinformation

Vad är BAI

BAI whitepaper

BAI officiell webbplats

BAI tokenomics

BAI Prisförutsägelse

BlockAI Logotyp

BlockAI Pris (BAI)

1 BAI-till-USD pris i realtid:

$0.114006
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
BlockAI (BAI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:14:02 (UTC+8)

BlockAI Pris idag

Livepriset för BlockAI (BAI) idag är $ 0.114006, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BAI till USD är$ 0.114006 per BAI.

BlockAI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 76,379, med ett cirkulerande utbud på 669.96K BAI. Under de senaste 24 timmarna handlades BAI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.5, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.061623.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BAI med -- under den senaste timmen och +21.03% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BlockAI (BAI) Marknadsinformation

$ 76.38K
--
$ 684.04K
669.96K
6,000,000.0
Det aktuella börsvärdet för BlockAI är $ 76.38K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BAI är 669.96K, med ett totalt utbud på 6000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 684.04K.

BlockAI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0
$ 1.5
$ 0.061623
--

--

+21.03%

+21.03%

BlockAI (BAI) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på BlockAI till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på BlockAI till USD $ -0.0239004800.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på BlockAI till USD $ +0.0966152739.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på BlockAI till USD $ +0.03254267351090902.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ -0.0239004800-20.96%
60 dagar$ +0.0966152739+84.75%
90 dagar$ +0.03254267351090902+39.95%

Prisförutsägelse för BlockAI

BlockAI (BAI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BAI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
BlockAI (BAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på BlockAI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som BlockAI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BAI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på BlockAI Price Prediction.

Vad är BlockAI (BAI)

The BlockAI project aims to democratize access to advanced AI tools and services by leveraging blockchain technology. It provides a decentralized platform that integrates various AI functionalities, including natural language processing, image generation, video summarization, and collaborative tools, accessible to a broad range of users.

AI Tools and Services:

Text & Chat: Access to models like OpenAI's ChatGPT, Orca, and Google Gemini. Image Generation: Use of models such as Dall-E and Stable Diffusion. Video Summarizer: Summarizes YouTube videos. Brainstorming & MindMap: Facilitates brainstorming sessions and visual mapping of ideas. Discussions: AI-driven discussions to explore specific topics. Blockchain Integration:

$BAI Token: A utility token used for accessing services on the platform. Smart Contracts: Allows AI tasks to be initiated and results returned through blockchain-based contracts.

Multichain Support: Compatibility with multiple blockchain networks like Waves, Base, and BNB Chain, ensuring broader accessibility and decentralized operations.

Community-Driven Development: DAO Participation: Users can participate in decision-making through the BAI DAO, where voting power is based on platform usage rather than token holdings. Feedback and Surveys: Continuous user feedback and surveys guide the development and evolution of the platform.

The long-term vision of BlockAI is to create a versatile, inclusive, and innovative digital ecosystem where both individuals and automated smart contracts can leverage AI to enhance various aspects of personal and professional life.

BlockAI (BAI) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

