Marlknadsvärde: $ 123.41K $ 123.41K $ 123.41K Totalt utbud: $ 949.62M $ 949.62M $ 949.62M Cirkulerande utbud $ 949.62M $ 949.62M $ 949.62M FDV (värdering efter full utspädning): $ 123.41K $ 123.41K $ 123.41K Högsta någonsin: $ 0.0015049 $ 0.0015049 $ 0.0015049 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00012996 $ 0.00012996 $ 0.00012996 Läs mer om priset på BlazeX(BLAZEX) Köp BLAZEX nu! BlazeX (BLAZEX) Information 1. Our Bot is live t.me/BlazeXDeployerBot <- PRODUCT IS LIVE! CHECK. What is the project about? BlazeX is a bot available on Telegram that assists individuals in creating standard or customized contracts. This bot, known as @blazeXdeployerbot, manages every stage of the contract process, from inception to after the launch. What makes your project unique? BlazeX is a unique creation, offering numerous opportunities for developers to construct their projects. While our Telegram bot is already operational at t.me/BlazeXDeployerBot, we aren't stopping there. We're continually enhancing our bot with new features. Additionally, we're providing 40% of our revenue as shares to our holders. Future plans include marketing collaborations with partners, listing managers, and audit managers. Officiell webbplats: https://blazex.org/ Whitepaper: https://blazex.org/docs/whitepaper.pdf BlazeX (BLAZEX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BlazeX (BLAZEX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BLAZEX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BLAZEX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BLAZEX:s tokenomics, utforska BLAZEX-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BLAZEX Vill du veta vart BLAZEX kan vara på väg? På BLAZEX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BLAZEX-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn