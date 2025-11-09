BladeSwap Pris idag

Livepriset för BladeSwap (BLADE) idag är $ 0.00092499, med en förändring på 0.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLADE till USD är$ 0.00092499 per BLADE.

BladeSwap rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 90,163, med ett cirkulerande utbud på 97.25M BLADE. Under de senaste 24 timmarna handlades BLADE mellan $ 0.00091654 (lägsta) och $ 0.00094083 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.207049, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00068298.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BLADE med +0.23% under den senaste timmen och -14.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BladeSwap (BLADE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 90.16K$ 90.16K $ 90.16K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 171.71K$ 171.71K $ 171.71K Cirkulationsutbud 97.25M 97.25M 97.25M Totalt utbud 185,195,302.7314898 185,195,302.7314898 185,195,302.7314898

