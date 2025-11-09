Blade Pris idag

Livepriset för Blade (BLADE) idag är $ 0.01243892, med en förändring på 3.73% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLADE till USD är$ 0.01243892 per BLADE.

Blade rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 62,984, med ett cirkulerande utbud på 5.05M BLADE. Under de senaste 24 timmarna handlades BLADE mellan $ 0.01188671 (lägsta) och $ 0.01316336 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.702613, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00579944.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BLADE med +0.43% under den senaste timmen och -1.77% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Blade (BLADE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 62.98K Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.25M Cirkulationsutbud 5.05M Totalt utbud 100,000,000.0

