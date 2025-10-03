Utforska BlackCoin(BLK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BLK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BlackCoin(BLK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BLK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

BLK prisinformation BLK officiell webbplats BLK tokenomics BLK Prisförutsägelse BlackCoin (BLK) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BlackCoin(BLK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Totalt utbud: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 63.76M $ 63.76M $ 63.76M FDV (värdering efter full utspädning): $ 6.22M $ 6.22M $ 6.22M Högsta någonsin: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Lägsta någonsin: $ 0.0019911 $ 0.0019911 $ 0.0019911 Aktuellt pris: $ 0.062176 $ 0.062176 $ 0.062176 BlackCoin (BLK) Information BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: - Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66 - The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore). - Recommended confirmations: 10, maturity: 500 - Minimum transaction fee: 0.0001 BLK - Defined block time target: 64 seconds - Max reorganization depth: 500 blocks - Inflation: about 0.95%. - PoS block reward: 1.5 BLK + fees - The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%. - BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking.

Officiell webbplats: https://blackcoin.org/ BlackCoin (BLK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BlackCoin (BLK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BLK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BLK-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.