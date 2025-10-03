Black Agnus (FTW) Tokenomics
Black Agnus (FTW) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Black Agnus(FTW), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Black Agnus (FTW) Information
Black Agnus Token (FTW) is a revolutionary cryptocurrency project that combines the viral energy of meme culture with the transformative power of decentralized finance (DeFi). Designed to be both a fun and rewarding experience for its holders, Black Agnus aims to break the mold of traditional meme tokens by providing real-world financial utility while maintaining the light-hearted spirit of the internet’s most beloved memes. With a total supply of 10,000,000,000,000 FTW, Black Agnus is set to be a widely accessible token, fostering a strong and engaged community. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer drawn in by the appeal of memes, Black Agnus offers something for everyone.
Black Agnus (FTW) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Black Agnus (FTW) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet FTW-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många FTW-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
