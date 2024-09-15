Utforska BKOKFi(BKOK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BKOK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BKOKFi(BKOK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BKOK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MEXC Exchange / Kryptopris / BKOKFi (BKOK) / Tokenomik / BKOKFi (BKOK) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om BKOKFi(BKOK), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Marlknadsvärde: $ 392.26K $ 392.26K $ 392.26K Totalt utbud: $ 4.78M $ 4.78M $ 4.78M Cirkulerande utbud $ 4.78M $ 4.78M $ 4.78M FDV (värdering efter full utspädning): $ 392.26K $ 392.26K $ 392.26K Högsta någonsin: $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 Lägsta någonsin: $ 0.03561185 $ 0.03561185 $ 0.03561185 Aktuellt pris: $ 0.082125 $ 0.082125 $ 0.082125 Läs mer om priset på BKOKFi(BKOK) Köp BKOK nu! BKOKFi (BKOK) Information Launched on September 15, 2024, by a team located in Singapore, BKOK is a smart contract featuring three distinct liquidity pools. First Liquidity Pool: BKOK/BNB Engage in standard trading with BNB, enhanced by an automatic burn mechanism that increases its value by 0.25% per hour (6% per day). Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools. Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools. Third Liquidity Pool: BKOK Assurance Pool This pool is designed to protect investors' capital by limiting downside risk. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. Transactions in this pool are limited to sell trades, and BNB accumulates as time progresses. Investors can rest assured that liquidity will always be available. When investments are liquidated through this channel, tokens are burned, contributing to the price increase of both the BKOK/BNB and BKOK/USDT pools. Officiell webbplats: https://bkokfi.com Whitepaper: https://blackrock.gitbook.io/blackrock BKOKFi (BKOK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BKOKFi (BKOK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BKOK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BKOK-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BKOK:s tokenomics, utforska BKOK-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BKOK Vill du veta vart BKOK kan vara på väg? På BKOK sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BKOK-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 