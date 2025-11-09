BizAuto Pris idag

Livepriset för BizAuto (BIZA) idag är --, med en förändring på 3.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BIZA till USD är-- per BIZA.

BizAuto rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 575,945, med ett cirkulerande utbud på 3.29B BIZA. Under de senaste 24 timmarna handlades BIZA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0324594, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BIZA med -0.00% under den senaste timmen och -11.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BizAuto (BIZA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 575.95K$ 575.95K $ 575.95K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 665.20K$ 665.20K $ 665.20K Cirkulationsutbud 3.29B 3.29B 3.29B Totalt utbud 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för BizAuto är $ 575.95K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BIZA är 3.29B, med ett totalt utbud på 3800000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 665.20K.