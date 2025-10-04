BITT (BITT) Tokenomics

BITT (BITT) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om BITT(BITT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 04:36:26 (UTC+8)
USD

BITT (BITT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BITT(BITT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 1.34K
$ 1.34K$ 1.34K
Totalt utbud:
$ 42.00M
$ 42.00M$ 42.00M
Cirkulerande utbud
$ 9.70M
$ 9.70M$ 9.70M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 5.80K
$ 5.80K$ 5.80K
Högsta någonsin:
$ 0.652968
$ 0.652968$ 0.652968
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00013819
$ 0.00013819$ 0.00013819

BITT (BITT) Information

BITT is an ERC20 token built to reward holders and community members through fun and unique utility. BITT is constantly evolving to further benefit holders. Investors can earn rewards by interacting with BITT social platforms, as well as holding, staking, and spending BITT. Holders also receive discounts on branded BITT tools such as the Bitswap DEX aggregator and exchange. BITT's deflationary instrument is activated whenever BITT is used to purchase an NFT on the Bitswap platform. The project seeks to be inclusive of all members of the diverse crypto space through social integrations. Existing communities can incorporate BITT into their Discord or Telegram servers with the TIP.CC bot.

Officiell webbplats:
https://www.bittoken.club/

BITT (BITT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i BITT (BITT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BITT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BITT-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BITT:s tokenomics, utforska BITT-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för BITT

Vill du veta vart BITT kan vara på väg? På BITT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn