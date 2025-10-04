Utforska BITT(BITT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BITT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BITT(BITT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BITT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

BITT (BITT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BITT(BITT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.34K Totalt utbud: $ 42.00M Cirkulerande utbud $ 9.70M FDV (värdering efter full utspädning): $ 5.80K Högsta någonsin: $ 0.652968 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00013819 BITT (BITT) Information BITT is an ERC20 token built to reward holders and community members through fun and unique utility. BITT is constantly evolving to further benefit holders. Investors can earn rewards by interacting with BITT social platforms, as well as holding, staking, and spending BITT. Holders also receive discounts on branded BITT tools such as the Bitswap DEX aggregator and exchange. BITT's deflationary instrument is activated whenever BITT is used to purchase an NFT on the Bitswap platform. The project seeks to be inclusive of all members of the diverse crypto space through social integrations. Existing communities can incorporate BITT into their Discord or Telegram servers with the TIP.CC bot. Officiell webbplats: https://www.bittoken.club/ BITT (BITT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BITT (BITT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BITT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BITT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.