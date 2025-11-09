BitPill Pris idag

Livepriset för BitPill (BITPILL) idag är --, med en förändring på 1.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BITPILL till USD är-- per BITPILL.

BitPill rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,900.14, med ett cirkulerande utbud på 998.08M BITPILL. Under de senaste 24 timmarna handlades BITPILL mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BITPILL med -- under den senaste timmen och -16.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BitPill (BITPILL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.90K$ 4.90K $ 4.90K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.90K$ 4.90K $ 4.90K Cirkulationsutbud 998.08M 998.08M 998.08M Totalt utbud 998,078,648.175923 998,078,648.175923 998,078,648.175923

Det aktuella börsvärdet för BitPill är $ 4.90K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BITPILL är 998.08M, med ett totalt utbud på 998078648.175923. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.90K.