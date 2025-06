Få realtidsuppdateringar av priset på BEST till USD pris på MEXC. Håll dig informerad med de senaste uppgifterna och marknadsanalyserna. Det är avgörande för att fatta smarta handelsbeslut på den snabba kryptovalutamarknaden. MEXC är din go-to plattform för korrekt BEST prisinformation.

Dagens pris för Bitpanda Ecosystem (BEST) är 0.429181USD . Den har ett aktuellt marknadsvärde på $ 0.00 USD . BEST till USD priset uppdateras i realtid. Viktiga Bitpanda Ecosystem marknadsresultat: - 24 timmars handelsvolym är --USD - Bitpanda Ecosystem prisförändringen under dagen är +8.58% - Den har ett cirkulerande utbud på 0.00 USD

Bitpanda Ecosystem (BEST) Prisprestanda i USD

Under dagen var prisförändringen på Bitpanda Ecosystem till USD $ +0.03391582.

Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Bitpanda Ecosystem till USD $ -0.0638496436.

Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Bitpanda Ecosystem till USD $ -0.0820043861.

Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Bitpanda Ecosystem till USD $ -0.1454600372432523.

Period Ändra (USD) Ändra (%) Idag $ +0.03391582 +8.58% 30 dagar $ -0.0638496436 -14.87% 60 dagar $ -0.0820043861 -19.10% 90 dagar $ -0.1454600372432523 -25.31%

Bitpanda Ecosystem (BEST) Prisanalys

Upptäck den senaste prisanalysen av Bitpanda Ecosystem: Lägsta och högsta under 24 timmar, ATH och dagliga förändringar:

lägsta under 24-timmar $ 0.395265$ 0.395265 $ 0.395265 högsta under 24-timmar $ 0.4815$ 0.4815 $ 0.4815 All Time High $ 12.23$ 12.23 $ 12.23 Prisförändring (1H) -10.86% Prisändring (1D) +8.58% Prisändring (7D) +2.80%

Bitpanda Ecosystem (BEST) Marknadsinformation

Djupdyk i marknadsstatistiken: marknadsvärde, 24 timmars volym och utbud: