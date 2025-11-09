BitcoinZK Pris idag

Livepriset för BitcoinZK (ZYRA) idag är $ 0.01975441, med en förändring på 4.49% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZYRA till USD är$ 0.01975441 per ZYRA.

BitcoinZK rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,965,403, med ett cirkulerande utbud på 250.00M ZYRA. Under de senaste 24 timmarna handlades ZYRA mellan $ 0.01909847 (lägsta) och $ 0.02101346 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.167321, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01909847.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZYRA med -0.62% under den senaste timmen och -14.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BitcoinZK (ZYRA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.97M$ 4.97M $ 4.97M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 19.86M$ 19.86M $ 19.86M Cirkulationsutbud 250.00M 250.00M 250.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för BitcoinZK är $ 4.97M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ZYRA är 250.00M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 19.86M.