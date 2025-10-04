Utforska Bitcoin Wizard Mascot(BTCWIZ) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BTCWIZ-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Bitcoin Wizard Mascot(BTCWIZ) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BTCWIZ-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om BTCWIZ BTCWIZ prisinformation BTCWIZ officiell webbplats BTCWIZ tokenomics BTCWIZ Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) / Tokenomik / Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Bitcoin Wizard Mascot(BTCWIZ), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD bitcoin-wizard-mascot tokenomics Information om bitcoin-wizard-mascot Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Bitcoin Wizard Mascot(BTCWIZ), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 32.73K $ 32.73K $ 32.73K Totalt utbud: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M Cirkulerande utbud $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M FDV (värdering efter full utspädning): $ 32.73K $ 32.73K $ 32.73K Högsta någonsin: $ 0.00205003 $ 0.00205003 $ 0.00205003 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Bitcoin Wizard Mascot(BTCWIZ) Köp BTCWIZ nu! Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Information BTCWIZ is a funny and silly memecoin and it’s the official and inseparable Mascot of Bitcoin, the magical guide that supports and amplifies the power of the king of cryptocurrencies. Founded within the legendary College of Bitcoin Wizardry, BTCWIZ merges magic and crypto, creating a dedicated and visionary community that celebrates the true essence of "MaGiC InTeRnet MoNey." The magical journey began in 2013, when a Reddit user, u/mavensbot, created an illustration of the Bitcoin Wizard for r/Bitcoin, accompanied by the phrase "Magic Internet Money." This image brought a wave of attention to Bitcoin, raising its value and marking the start of the Bitcoin Wizard’s story. Today, BTCWIZ continues this tradition, keeping its strong bond with Bitcoin and guiding the community through the power of blockchain. Every wizard in the College HODLs BTCWIZ and BTC as symbols of loyalty. BTCWIZ is a funny and silly memecoin and it’s the official and inseparable Mascot of Bitcoin, the magical guide that supports and amplifies the power of the king of cryptocurrencies. Founded within the legendary College of Bitcoin Wizardry, BTCWIZ merges magic and crypto, creating a dedicated and visionary community that celebrates the true essence of "MaGiC InTeRnet MoNey." The magical journey began in 2013, when a Reddit user, u/mavensbot, created an illustration of the Bitcoin Wizard for r/Bitcoin, accompanied by the phrase "Magic Internet Money." This image brought a wave of attention to Bitcoin, raising its value and marking the start of the Bitcoin Wizard’s story. Today, BTCWIZ continues this tradition, keeping its strong bond with Bitcoin and guiding the community through the power of blockchain. Every wizard in the College HODLs BTCWIZ and BTC as symbols of loyalty. Officiell webbplats: https://medium.com/@noteamsoidk Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BTCWIZ-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BTCWIZ-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BTCWIZ:s tokenomics, utforska BTCWIZ-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BTCWIZ Vill du veta vart BTCWIZ kan vara på väg? På BTCWIZ sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BTCWIZ-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn