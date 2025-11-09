Bitcoin the Turtle Pris idag

Livepriset för Bitcoin the Turtle (SLOW) idag är $ 0.00942434, med en förändring på 9.43% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SLOW till USD är$ 0.00942434 per SLOW.

Bitcoin the Turtle rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 185,838, med ett cirkulerande utbud på 19.71M SLOW. Under de senaste 24 timmarna handlades SLOW mellan $ 0.0093397 (lägsta) och $ 0.01041104 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0414631, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00487056.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SLOW med -0.07% under den senaste timmen och -22.73% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 185.84K$ 185.84K $ 185.84K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 191.90K$ 191.90K $ 191.90K Cirkulationsutbud 19.71M 19.71M 19.71M Totalt utbud 20,356,524.0 20,356,524.0 20,356,524.0

