Bitcoin on Katana Pris idag

Livepriset för Bitcoin on Katana (BTCK) idag är $ 101,659, med en förändring på 1.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BTCK till USD är$ 101,659 per BTCK.

Bitcoin on Katana rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 34,802,886, med ett cirkulerande utbud på 342.51 BTCK. Under de senaste 24 timmarna handlades BTCK mellan $ 101,591 (lägsta) och $ 103,174 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 125,460, medan det lägsta priset någonsin var $ 99,232.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BTCK med -0.65% under den senaste timmen och -7.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Bitcoin on Katana (BTCK) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 34.80M$ 34.80M $ 34.80M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 34.80M$ 34.80M $ 34.80M Cirkulationsutbud 342.51 342.51 342.51 Totalt utbud 342.51381759 342.51381759 342.51381759

