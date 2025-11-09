Bitcoin Limited Edition Pris idag

Livepriset för Bitcoin Limited Edition (BTCLE) idag är $ 128.07, med en förändring på 0.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BTCLE till USD är$ 128.07 per BTCLE.

Bitcoin Limited Edition rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 25,650,266, med ett cirkulerande utbud på 200.28K BTCLE. Under de senaste 24 timmarna handlades BTCLE mellan $ 126.71 (lägsta) och $ 129.34 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 137.88, medan det lägsta priset någonsin var $ 125.09.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BTCLE med +0.60% under den senaste timmen och -1.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 25.65M$ 25.65M $ 25.65M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 26.90M$ 26.90M $ 26.90M Cirkulationsutbud 200.28K 200.28K 200.28K Totalt utbud 210,000.0 210,000.0 210,000.0

Det aktuella börsvärdet för Bitcoin Limited Edition är $ 25.65M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BTCLE är 200.28K, med ett totalt utbud på 210000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 26.90M.