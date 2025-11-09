Bitcoin Limited Edition Pris (BTCLE)
Livepriset för Bitcoin Limited Edition (BTCLE) idag är $ 128.07, med en förändring på 0.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BTCLE till USD är$ 128.07 per BTCLE.
Bitcoin Limited Edition rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 25,650,266, med ett cirkulerande utbud på 200.28K BTCLE. Under de senaste 24 timmarna handlades BTCLE mellan $ 126.71 (lägsta) och $ 129.34 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 137.88, medan det lägsta priset någonsin var $ 125.09.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BTCLE med +0.60% under den senaste timmen och -1.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Bitcoin Limited Edition är $ 25.65M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BTCLE är 200.28K, med ett totalt utbud på 210000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 26.90M.
Under dagen var prisförändringen på Bitcoin Limited Edition till USD $ +0.59684.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Bitcoin Limited Edition till USD $ +2.1478875840.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Bitcoin Limited Edition till USD $ +0.0022796460.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Bitcoin Limited Edition till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ +0.59684
|+0.47%
|30 dagar
|$ +2.1478875840
|+1.68%
|60 dagar
|$ +0.0022796460
|+0.00%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Bitcoin Limited Edition potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
About BTCLE
What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.
Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE
Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years
Tokenomics & Liquidity
BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.
Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.
Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.
Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.
This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.
