Livepriset för Bitcoin Limited Edition idag är 128.07 USD.BTCLE börsvärdet är 25,650,266 USD. Följ prisuppdateringar för BTCLE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om BTCLE

BTCLE prisinformation

Vad är BTCLE

BTCLE whitepaper

BTCLE officiell webbplats

BTCLE tokenomics

BTCLE Prisförutsägelse

Bitcoin Limited Edition Logotyp

Bitcoin Limited Edition Pris (BTCLE)

Onoterad

1 BTCLE-till-USD pris i realtid:

$128.07
$128.07
+0.40%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:34:33 (UTC+8)

Bitcoin Limited Edition Pris idag

Livepriset för Bitcoin Limited Edition (BTCLE) idag är $ 128.07, med en förändring på 0.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BTCLE till USD är$ 128.07 per BTCLE.

Bitcoin Limited Edition rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 25,650,266, med ett cirkulerande utbud på 200.28K BTCLE. Under de senaste 24 timmarna handlades BTCLE mellan $ 126.71 (lägsta) och $ 129.34 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 137.88, medan det lägsta priset någonsin var $ 125.09.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BTCLE med +0.60% under den senaste timmen och -1.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Marknadsinformation

$ 25.65M
$ 25.65M

--
--

$ 26.90M
$ 26.90M

200.28K
200.28K

210,000.0
210,000.0

Det aktuella börsvärdet för Bitcoin Limited Edition är $ 25.65M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BTCLE är 200.28K, med ett totalt utbud på 210000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 26.90M.

Bitcoin Limited Edition Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 126.71
$ 126.71
lägsta under 24-timmar
$ 129.34
$ 129.34
högsta under 24-timmar

$ 126.71
$ 126.71

$ 129.34
$ 129.34

$ 137.88
$ 137.88

$ 125.09
$ 125.09

+0.60%

+0.47%

-1.08%

-1.08%

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Bitcoin Limited Edition till USD $ +0.59684.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Bitcoin Limited Edition till USD $ +2.1478875840.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Bitcoin Limited Edition till USD $ +0.0022796460.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Bitcoin Limited Edition till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.59684+0.47%
30 dagar$ +2.1478875840+1.68%
60 dagar$ +0.0022796460+0.00%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Bitcoin Limited Edition

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BTCLE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Bitcoin Limited Edition potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Bitcoin Limited Edition kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BTCLE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Bitcoin Limited Edition Price Prediction.

Vad är Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

About BTCLE

What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.

Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE

Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years

Tokenomics & Liquidity

BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.

Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.

Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.

Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.

This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Bitcoin Limited Edition

Hur mycket kommer 1 Bitcoin Limited Edition att vara värd år 2030?
Om Bitcoin Limited Edition skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Bitcoin Limited Edition-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:34:33 (UTC+8)

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.