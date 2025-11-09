Livepriset för Bitcoin Bob idag är 0.00040145 USD.₿O₿ börsvärdet är 8,430.45 USD. Följ prisuppdateringar för ₿O₿ till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Bitcoin Bob idag är 0.00040145 USD.₿O₿ börsvärdet är 8,430.45 USD. Följ prisuppdateringar för ₿O₿ till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Bitcoin Bob (₿O₿) idag är $ 0.00040145, med en förändring på 1.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ₿O₿ till USD är$ 0.00040145 per ₿O₿.
Bitcoin Bob rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,430.45, med ett cirkulerande utbud på 21.00M ₿O₿. Under de senaste 24 timmarna handlades ₿O₿ mellan $ 0.0004026 (lägsta) och $ 0.00040598 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03776657, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00034992.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ₿O₿ med -0.87% under den senaste timmen och -3.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Bitcoin Bob (₿O₿) Marknadsinformation
$ 8.43K
--
$ 8.43K
21.00M
21,000,000.0
Det aktuella börsvärdet för Bitcoin Bob är $ 8.43K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ₿O₿ är 21.00M, med ett totalt utbud på 21000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.43K.
Bitcoin Bob Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0004026
lägsta under 24-timmar
$ 0.00040598
högsta under 24-timmar
$ 0.0004026
$ 0.00040598
$ 0.03776657
$ 0.00034992
-0.87%
-1.11%
-3.66%
-3.66%
Bitcoin Bob (₿O₿) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på Bitcoin Bob till USD $ 0. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Bitcoin Bob till USD $ -0.0001050057. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Bitcoin Bob till USD $ -0.0002847936. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Bitcoin Bob till USD $ -0.0011263836785238557.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
-1.11%
30 dagar
$ -0.0001050057
-26.15%
60 dagar
$ -0.0002847936
-70.94%
90 dagar
$ -0.0011263836785238557
-73.72%
Prisförutsägelse för Bitcoin Bob
Bitcoin Bob (₿O₿) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ₿O₿ $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Bitcoin Bob (₿O₿) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Bitcoin Bob potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Bitcoin Bob kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ₿O₿ prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Bitcoin Bob Price Prediction.
Vad är Bitcoin Bob (₿O₿)
The viral “Bitcoin Bob” video is the earliest animated explainer about Bitcoin on YouTube—around 2010. It featured an Xtranormal-made cartoon with two characters, Bob and his friend , casually chatting about what Bitcoin is. It’s often titled something like “What is a Bitcoin?” and has become legendary among early crypto educators.
Here’s what makes BOTCOIN BOB special:
• The video was uploaded around November 10, 2010, right when Satoshi was still posting on Bitcointalk—each coin was worth around $0.30.
• It features Bob encouraging viewers to “buy Bitcoin”—making him one of the earliest mascot-like figures in the crypto world .
Hur mycket kommer 1 Bitcoin Bob att vara värd år 2030?
Om Bitcoin Bob skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Bitcoin Bob-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Bitcoin Bob idag?
Priset för Bitcoin Bob är idag $ 0.00040145. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Bitcoin Bob fortfarande en bra investering?
Bitcoin Bob förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i ₿O₿, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Bitcoin Bob?
Bitcoin Bob till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Bitcoin Bob?
Livepriset för ₿O₿ uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Bitcoin Bob i den valuta du föredrar, besök ₿O₿ Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Bitcoin Bob?
Priset på ₿O₿ påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
101,647.21
-0.06%
ETH
3,375.09
-0.04%
SOL
155.89
-0.50%
UCN
1,496.73
-0.01%
USDC
1.0001
0.00%
Kommer Bitcoin Bob-priset att stiga i år?
Bitcoin Bob priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Bitcoin Bob (₿O₿) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:56:15 (UTC+8)
Bitcoin Bob (₿O₿) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.