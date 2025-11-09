Bitcoin Bob Pris idag

Livepriset för Bitcoin Bob (₿O₿) idag är $ 0.00040145, med en förändring på 1.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ₿O₿ till USD är$ 0.00040145 per ₿O₿.

Bitcoin Bob rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,430.45, med ett cirkulerande utbud på 21.00M ₿O₿. Under de senaste 24 timmarna handlades ₿O₿ mellan $ 0.0004026 (lägsta) och $ 0.00040598 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03776657, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00034992.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ₿O₿ med -0.87% under den senaste timmen och -3.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Bitcoin Bob (₿O₿) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.43K$ 8.43K $ 8.43K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.43K$ 8.43K $ 8.43K Cirkulationsutbud 21.00M 21.00M 21.00M Totalt utbud 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Bitcoin Bob är $ 8.43K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ₿O₿ är 21.00M, med ett totalt utbud på 21000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.43K.