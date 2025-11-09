Bitcicoin Pris idag

Livepriset för Bitcicoin (BITCI) idag är --, med en förändring på 5.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BITCI till USD är-- per BITCI.

Bitcicoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 159,238, med ett cirkulerande utbud på 8.45B BITCI. Under de senaste 24 timmarna handlades BITCI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.120568, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BITCI med 0.00% under den senaste timmen och -6.75% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Bitcicoin (BITCI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 159.24K$ 159.24K $ 159.24K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 392.10K$ 392.10K $ 392.10K Cirkulationsutbud 8.45B 8.45B 8.45B Totalt utbud 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0

