Bitball (BTB) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Bitball(BTB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 69.87K $ 69.87K $ 69.87K Totalt utbud: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerande utbud $ 640.00M $ 640.00M $ 640.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 109.17K $ 109.17K $ 109.17K Högsta någonsin: $ 647.6 $ 647.6 $ 647.6 Lägsta någonsin: $ 0.00000609 $ 0.00000609 $ 0.00000609 Aktuellt pris: $ 0.00010916 $ 0.00010916 $ 0.00010916 Bitball (BTB) Information BitBall (BTB) - BitBall (BTB) - All in One Decentralized Cryptocurrency.#NoFakePromises A unique Multipurpose Digital currency with Endless Possibilities and Rewards - Building Bridge between Digital currencies, Exchanges & Clients all over the world. Our main goals are related to transactions across the globe with a user friendly interface, making it accessible to everyone at every level.. #NoFakePromises. It will have 2 parts, 1. Exchange of #Cryptocurrency between people with social media profiles. 2. #Ebarter system (historical barter trade between people based on Cryptocurrency). #NoFakePromises. Officiell webbplats: https://www.bitball-btb.com/ Bitball (BTB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Bitball (BTB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BTB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BTB-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.