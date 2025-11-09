BiomeAI Pris idag

Livepriset för BiomeAI (BIOMEAI) idag är $ 0.0316517, med en förändring på 8.20% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BIOMEAI till USD är$ 0.0316517 per BIOMEAI.

BiomeAI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 187,025, med ett cirkulerande utbud på 5.90M BIOMEAI. Under de senaste 24 timmarna handlades BIOMEAI mellan $ 0.03067317 (lägsta) och $ 0.0351177 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.394381, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02173622.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BIOMEAI med -1.41% under den senaste timmen och -25.33% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BiomeAI (BIOMEAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 187.03K$ 187.03K $ 187.03K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 316.83K$ 316.83K $ 316.83K Cirkulationsutbud 5.90M 5.90M 5.90M Totalt utbud 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

